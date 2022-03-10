六角（2732）2021年合併營收新台幣41.8億元、稅後淨利1.36億元，年增率分別為0.23％、8.03％，每股稅後純益（EPS）為3.08元。六角歷經兩年疫情衝擊，自2020年第二季擺脫谷底營運逐步回溫，連續兩年門店淨成長超過一成，2022年重回成長軌道趨勢明確。

六角2021年第四季合併營收11.5億元、營業淨利1.1億元、稅後淨利0.74億元，相較2020年同期營業淨利、稅後淨利分別成長85.92％、56.43％，尤其獲利表現大幅跳升，在毛利率、營利率與淨利率均有正向表現下，帶動單季EPS達1.66元，為近兩年來單季新高。

六角今（11）日董事會同時通過110（2021）年度盈餘分配案，將配發現金股利2.3元，可供分配盈餘配發率達97％，將經營成果分享給股東。

六角2021年第四季毛利率44.26％、營利率9.59％，分別較2020年同期增加1與5個百分點，主要由於澳洲子公司在當地結束封城後，新展店與門市皆已正常營業，帶動加盟權利金與原物料銷售收入的增長，且受惠日出茶太沖泡式奶茶包上架至澳洲龍頭超市Woolworths超市，市場反應銷售熱烈，預期額外增加兩成以上營收。其次，旗下王座國際底下門店，近半已完全折舊攤提完畢，大幅降低折舊攤提費用；加以天恩粉圓自年初調整業務策略，全年營收成長25％，在開源節流同步發揮效益下得推升獲利成長。

展望2022年，「Chatime日出茶太」仍將延續去年下半年重新啟動的展店動能，持續在全球市場展店，主要展店市場以澳洲、歐美與東南亞市場為主。六角表示，即便在疫情當下，首季仍有望拼全球淨成長40家，持續維持全球佈局的領先地位，全年力拼總店數目標為1,500家。

王座國際部份，旗下各品牌合計在全球門市已達50家，其中台灣部分，受惠近半門店折舊攤提完畢，可望降低折舊費用，加上段純貞海外已開設5家門市，在權利金收入穩健挹注下，去年第四季已經虧轉盈，在體質調整良好情況下，預期今年王座延續獲利。

杭州瑞里部分，面對中國手搖茶產業秩序重整，公司已於春節前完成營業調整，期藉由優化管理，降低營業費用，以利提升營運表現。隨著全球因疫情停滯的經濟活動逐步復甦，六角今年起營運將受惠展店效益挹注，帶動加盟權利金、原物料銷售收入同步成長，並在規模經濟效益放大與嚴控營業費用政策下，有機會重返疫情前表現。