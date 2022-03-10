不斷更新》開戰後首次 俄烏外長會談登場 17:092022/03/10 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄烏土外長三方會談展開。圖為庫列巴與卡夫索格魯先進行會談的畫面。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「英國廣播公司」（BBC）10日報導，自俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭以來，兩國外交部長終於正式在土耳其的安塔利亞（Antalya）面對面會晤。 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），兩人先分別與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）見面後，再共同進行三方會談。不過庫列巴9日承認，他對此次會談的期待「很低」，並要求拉夫羅夫在會談中展現誠意，而不是將其作為宣傳的舞台。 #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #外交部長 #談判 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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