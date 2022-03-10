「英國廣播公司」（BBC）10日報導，自俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭以來，兩國外交部長終於正式在土耳其的安塔利亞（Antalya）面對面會晤。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），兩人先分別與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）見面後，再共同進行三方會談。不過庫列巴9日承認，他對此次會談的期待「很低」，並要求拉夫羅夫在會談中展現誠意，而不是將其作為宣傳的舞台。