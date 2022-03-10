45歲葉姓男子長期在中部運毒，台中市刑警大隊去年掌握線報後，多次布線埋伏，發現葉姓藥頭及多名藥腳，常聚車站進行毒品交易，葉嫌期間轉換各式大眾運輸工具運毒，期間最後在台中市某客運站落網，全案送台中地檢署以毒品罪嫌起訴。

刑警大隊偵八隊指出，葉嫌因毒品及竊盜案去年8月遭發布通緝，通緝期間四處藏匿，因擔心遭警查緝，出入時都極為謹慎，暗中另從事販毒牟利，不但透過通訊軟體與買家談妥毒品價格，並強調「秒速完成交易」即約定買家至藏匿處迅即完成交易。

警方指出，葉嫌避免警方查緝販毒，宛如電影情節中「神轉換」集結各種交通工具像是高鐵、台鐵、公車、捷運等，到各地賣毒、牟取暴利，不但居無定所，更不以機車或汽車代步，擔心被警方人員鎖定行蹤，毒友遍布中部以北各縣市，毒友還供應住所躲避警方跟監。

去年8月警方得知葉嫌遭通緝，利用搭乘大眾運輸工具逃亡並賣毒維生，員警駕駛偵防車一路跟，北台灣跑透透，里程數累積達數千公里，最後追回台中市，趁葉嫌搭乘客運下車之際，將葉嫌逮捕，當場起獲查扣1級毒品海洛因、注射針筒、藥鏟及行動電話等證物。經檢方偵結後，依《毒品危害防制條例》第4條罪嫌，處10年以上有期徒刑起訴。

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