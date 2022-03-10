國民黨秘書長黃健庭表示，國民黨基隆市長擬參選人謝國樑宣布參選後，陸續推出政見、勤跑基層，民調已領先。（陳彩玲攝）

國民黨基隆市長擬參選人謝國樑今天首度對外公開說明市政發展願景，國民黨秘書長黃健庭到場贊聲表示，謝宣布參選後，民調從落後到領先，相信大家團結一致，能再拉大差距。

黃健庭致詞時說，民進黨執政這些年，不僅很多施政、作為背離民意，也用各種手段打壓國民黨，導致本黨在很多地方處境艱難。他提及，在基隆最典型的例子就是計畫在外木山填海造陸，設置天然氣接收站，除無視人民保護7萬多株珊瑚的決心，實際上也是民進黨的能源政策出了問題。

黃健庭指出，雖然國民黨一直被打壓，還是要回過頭提醒自己，不能憂心喪志，也沒有失去鬥志的權利，現在黨內不斷努力推動改革，還有很多地方需要改進，相信有信心再困難都能做到。他認為，這次基隆選戰，自謝國樑宣布參選後，陸續推出政見、勤跑基層，現在民調已領先對手，也讓民進黨感受到壓力，只要大家團結，有機會拉大彼此差距。

謝國樑表示，面對未來的選戰非常有信心，絕不會辜負大家的期望，他說，去年開始不斷陸續推出政見，其中「Let’s go電動一下」計畫，年輕人只要配合老舊機車汰換獎勵，即可免費獲得電動機車，也希望基隆孩子能在家鄉，找到一個好的就業機會，未來會在捷運站周邊或各地尋找閒置空間，吸引公司進駐，創造更多就業機會。

謝國樑進一步說明，接下來會規畫增加更多休閒設施，引進數座大型的24小時書店，除了讓市民有更多藝文空間外，也可以吸引遊客停留在基隆，未來會陸續提出更多政見，讓市民有感。