無性婚姻1年，老婆還是「處女」！1名人夫崩潰陳述妻子在婚前拒絕性行為，沒想到婚後妻子又說「怕痛、不想要有小孩、生小孩的是我不是你」拒絕嘿咻，他就這樣憋著慾望長達1年，每天崩潰失眠，而妻子拒絕諮商、不願就醫，他無奈只能詢問網友訴請法院判離婚這原因可行嗎？

「跟老婆結婚快滿1年了！從來沒有性行為過」該網友在Dcard上發文，他與妻子當初就因對方拒絕婚前性行為而遲遲沒有發生關係，等到結婚後妻子就以「怕痛、現在不想要有小孩、小孩養不起、生小孩的是她不是我」等理由拒絕發生關係，讓他感到崩潰，天天失眠想離婚。

人夫說妻子在婚前拒絕性行為，沒想到婚後妻子又說「怕痛、不想要有小孩、生小孩的是我不是你」拒絕嘿咻，他就這樣憋著慾望長達1年，每天崩潰失眠。（翻攝自Dcard）

該網友問以此原因訴請法院判離婚可行嗎？他說妻子至今「仍是處女」，他每次溝通都沒有效果，妻子不願意去諮商，「總之我已經被無性婚姻給折磨快一年了」，每天吃安眠藥才能入睡，結婚至今帶給自己的僅有不快樂。

其他網友紛紛留言「可以（判離婚），未履行婚姻義務，但還是跟她討論一下吧！該去看醫生去看醫生，該做婚姻諮商就去做，該做性治療就去」、「世界上的事情無奇不有，連碰都不行，看婦產醫生和心理醫生去」、「撇除真的害怕之外，你要不要查看看她有沒有其他人啊」、「離婚吧，什麼鬼啊，交往到結婚一年都沒性生活？柏拉圖？」