隨著烏俄戰火延續，私人軍事保全產業招聘網站「Silent Professionals」所發布的徵人廣告也受到外界關注；根據網站所公告的內容指出，此職缺要徵求會多種語言且願意秘密前往烏克蘭的退役士兵，其薪資一天最高為2000美元(約新台幣5.7萬元)外加獎金加給，主要工作內容為「在烏克蘭當地，協助家庭或資產的撤離。」

依招聘條件，該職位要以任何方式在烏克蘭移動。（圖／截取自Silent Professionals網站）

根據BBC報導，依據網站的招聘條件，如應徵該職位者，需要依據自己所收集或當地情報去做任務執行前的路線偵查，表示要以任何方式在烏克蘭全境移動，做出各種支援救援保護行動；其職缺優先列入考量的條件，包括現居住於烏克蘭、歐盟或申根區者，能講俄語、烏克蘭語、波蘭語、斯洛伐克語、匈牙利語、羅馬尼亞語或摩爾多瓦語等，以及對烏克蘭公路道路及地形文化有深度了解者，且需具備蘇聯時代即北約軍事裝備的車輛、飛機及海軍艦艇識別經驗及知識的技能。

此職缺的明確條列出徵才條件與需求。（圖／截取自Silent Professionals網站）

現已得知此職缺的雇主為一間總部位於美國的公司，正在尋求多名撤離及保全人員，其工作地點會位在烏克蘭各大城市及城鎮鄉村，也未限定申請人的性別，但只有在歐洲地區擁有5年以上軍事經驗者才會被納入考量，且要具備蘇聯時代及北約小型武器相關知識；雖此招聘看似就像電影情節，但現今卻被證實是真實存在，且其徵才需求也在持續增長中，而「Silent Professionals」也並未透露這則廣告背後的業主是誰。

美歐私人承包商也表示，業者正著眼在更多機會之上，其範圍包括撤離任務、後勤補給；私人軍事公司專家佩爾頓（Robert Young Pelton）也說道，協助將人員從烏克蘭移出的費用落在3萬志6百萬美元之間，費用較高的主要是針對想將家庭資產一同帶離的家庭，表示撤離價格取決於相關作業複雜度，因為當需要撤離的人數增多，同時也代表風險的上升，希望兩國間的爭執與砲火能盡早落幕，重回那個無國家戰爭的世界。