根據路透社調查，受訪的經濟學家們認為聯準會在今年某個時候一舉升息50個基點的可能性很高，這些經濟專家調升對美國的通膨預測，並表示之後可能得再次調升。

俄羅斯入侵烏克蘭已經導致原油價格上漲約25%，並帶動本周美國一般無鉛汽油平均價格逼近歷史高點。此時聯準會的基準隔夜利率維持在近零水準，而美國消費者物價通膨已經創下40年新高，經濟學家普遍認為聯準會必須盡快採取行動。

聯準會主席鮑爾上周在國會發表證詞時明確表示，聯準會將在3月會議調升聯邦基金利率25個基點（1碼）。

根據路透社在3月4日至9日所做的調查，受訪的69位經濟學家全都認同本月可能升息1碼，且幾乎所有人都預期之後聯準會將繼續以25 基點的速度調升利率。

但回覆另一個額外問題的37個經濟學家中，有20人表示今年升息2碼的風險很高，其中有5人表示機率非常高。至於聯準會是否將在第二季或第三季就一次升息2碼，認同者和反對者幾乎五五分。

花旗首席美國經濟學家Andrew Hollenhorst表示，就我們看來，最大的斬獲是鮑爾在發表證詞時對於在未來的會議上升息超過25個基點抱持開放的態度。Hollenhorst預期聯準會將在5月會議升息50 個基點。

鮑爾在眾議院金融服務委員接受質詢時表示，基於俄烏戰爭和國際制裁帶來的高度不確定性，他傾向於在3月會議升息25基點。但他也提到一旦通膨持續高漲，聯準會可能在某次會議升息50個基點，必要時可能將基準利率推升至2.5%以上的「限制性水準」。他表示，如果通膨仍然高於2%或仍然處於高點，聯準會將在今年晚些時候的一次或多次會議上升息超過25基點。他在參議院亦發表類似的證詞。

Hollenhorst表示，這幾乎就是在暗示，如果不是因為這場俄烏戰爭，升息50個基點很可能就是要在3月會議上做出的決定。

自2000年以來，聯準會從未一次就升息50個基點。

聯準會在2020年初一口氣將聯邦基金利率調降至0～0.25%，以緩解新冠疫情造成的經濟衝擊，大多數受訪的經濟學家預估到今年底，該基準利率將至少升至1.25%～1.50%。

利率期貨市場則預測到今年底，聯邦基金利率將升至1.50%～1.75%。

在這項調查中，最高的年底利率預測為介於2.00%～2.25%，高於上一次的調查。而對今年底最低的利率預測為介於0.75%～1.00%。

Hollenhorst表示，我們仍然認為通膨風險、2022年晚些時候的升息步伐，以及政策利率的最終區間都偏向上揚。

受訪經濟學家對於本季消費者物價通膨的平均預測值為7.7%，較2月的預測（7.1%）調升。今年全年的CPI通膨預測平均值連續第10個月上修，從5.0%調升至6.1%。此外，受訪經濟學家多數認為，未來幾個月進一步調升中期通膨預測的機率很高，其中4位表示機率非常高。

這份調查預期美國今年1～3月國內生產毛額（GDP）成長 1.6%，但之後幾季的成長預測調降至3.5%、3.0%和2.5%。前一次的調查則預期美國第二至第四季GDP成長率分別為3.8%、3.2%和2.6%。此外，受訪者預估今年美國經濟成長率為3.6%、2023年為2.4%，亦較2月預估的3.7%和2.5%調降。