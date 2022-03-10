家住彰化員林的25歲謝姓男子有毒品前科，7日中午僅因不滿遭後方貨車按鳴喇叭，讓道後愈想愈氣又追上前，切入內車道攔車，隨即下車亮槍叫囂。過程全被貨車上的行車記錄器錄下。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

家住彰化員林的25歲謝姓男子有毒品前科，7日中午僅因不滿遭後方貨車按鳴喇叭，讓道後愈想愈氣又追上前，切入內車道攔車，隨即下車亮槍叫囂。過程全被貨車上的行車記錄器錄下。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

不滿遭貨車鳴喇叭 男子竟下車亮槍嗆「叭三小」

有毒品前科的彰化縣員林市25歲謝姓男子，日前因不滿遭後方大貨車按鳴喇叭，竟直接將車停在內側車道上，人直接下車亮槍怒嗆「叭三小」，員林警方8日火速上門將人逮捕帶回，並在住處房間內搜出動力手槍、子彈、海洛英吸食器等。

全案由彰檢依恐嚇罪、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌偵辦，檢方9日聲請羈押，因謝男坦承犯罪，且清楚交代已扣案的子彈、槍枝來源，彰化地院法官認為沒有羈押必要，當庭諭知以8萬元交保候傳。

這起行車糾紛發生在7日中午12點多，當時蕭姓男子駕駛大貨車行駛在員埔路往員林方向，準備左轉員林大道五段，當時因感覺前方謝男駕駛的銀色自小客車車速太緩慢，他按鳴喇叭催促對方，謝男疑似嚇到，小轎車隨即變換車道、靠右讓道。

不料沒多久，蕭男行駛在員林大道與中山路二段路口時，突然有輛轎車快速切入到前方，蕭男隨即按喇叭警示，沒想到前方轎車竟直接在內側車道馬路上停下。

根據蕭姓大貨車司機所提供的行車記錄器影片顯示，前方轎車駕駛下車後打開後行李廂，拿出一個黑色手提包，並放在車頂，取出一把手槍、子彈彈匣，邊走邊將彈匣裝入手槍，隨即往貨車駕駛座走進，大聲嗆聲理論，還不斷叫囂要蕭男下車道歉、把話講清楚。

蕭男嚇得連忙賠不是，不敢貿然下車的他不斷在駕駛座上道歉，路人見到竟有人當街亮槍還在大馬路正中間臨停，立刻報警；驚魂未定的蕭男也在謝男離去後趕緊前往附近派出所報案。

員林警方成立專案小組過濾路口監視器畫面，並比對行車軌跡，鎖定家住員林市的25歲謝男，8日隨即持檢察官核發的拘票上門逮人。

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