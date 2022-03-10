受春節假期，物流暫停影響，家電通路商集雅社（2937）2月營收新台幣2.23億元，年衰退0.55％；累計1-2月合併營收6.29億元，年成長19.63％。

集雅社表示，2月營收略為衰退主要原因在於過年期間物流公司暫停服務，且今年年假較長；加上為了提升服務品質轉倉所造成的出貨調節，也是營收略微下滑的原因之一。

不過，集雅社主要業績來源的百貨專櫃通路，今年2月份跟消費者收取之訂金，較往年同期達雙位數成長，因此對於未來營運審慎樂觀看待。