受新冠肺炎疫情衝擊，愛心捐款冷颼颼，安聯員工暖心助社福寒冬退散！安聯人壽與天主教失智老人基金會攜手舉辦、並首度與霹靂布袋戲跨界合作的第十四屆失智老人募款活動，獲得社會大眾及安聯同仁的熱烈迴響，累計近幾年募款之成果，連同「安聯人壽安心智在認知照護健康保險附約」7月1日至12月31日止實收初年度保費的3%為愛心款，贈予長期合作的天主教失智老人基金會，投入清寒失智老人、獨居老人的長期照護計劃，提供全方位關懷。

全球每三秒新增一位失智患者，估計2050年突破1億5,200萬！未來45年中，台灣失智人口數將以每40分鐘增加1位的速度成長，推估2031年失智人口逾46萬人，屆時每100位台灣人有2位失智者！為喚起國人對失智症的認知與重視，安聯人壽自2006年開始與天主教失智老人基金會合作募款活動，迄今累積捐款人數已超越兩萬人，捐款總額更破七千三百萬，並提供近百位失智患者免費之日間照顧乃至於24小時全日養護照顧，總照護時數逾一千五百萬小時，也為北市、新北市1,100多位獨居長輩提供送餐與居家服務。

安聯人壽行銷長鄭祥琨資深副總表示，全球花費在失智症的照護成本估計2018年為1兆美元，預計2030年將攀升至2兆美元，對抗失智症已成為全球不可忽視的健康與經濟議題。為讓弱勢的失智症長者得到適當的照護，並喚起大眾對失智症的關注，安聯不僅連續16年與天主教失智老人基金會合作，倡導愛心勸募，2022年甫於一月上線的『安聯i健康』全新App更設置了失智關懷專區，結合腦力訓練遊戲、失智檢測量表及影片等，幫助民眾於日常生活中輕鬆存腦本。

天主教失智老人基金會為國內設立最早之失智老人專屬照護社福團體，自1996年成立以來已服務逾6萬人次之失智長輩與照護者。對於安聯人壽多年投入失智議題的關懷，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄醫師指出「大環境景氣差，民眾捐款意願低，以致本屆的募款之路益顯難行，但也更凸顯愛心企業慷慨無私與熱情奉獻的可貴，去年募款活動圓滿落幕之外，新年伊始，很高興就與安聯人壽再度攜手合作，推出《健腦工程-預防失智的12堂大腦建築課》，將健康知識以四大策略技巧，包含講授與主題相關知識/資訊、腦力激盪、實際體驗行動方案、以及個人探索行動計畫，分析並瞭解自我健康管理議題，做出有效且最適合自己的健康促進活動，邀請國人一起透過《健腦工程》來穩固大腦結構，增強大腦運作速度，降低罹患失智症風險、預約一個不失智的未來。」

哈佛商學院教授，同時也是全球最具影響力的管理學大師麥可．波特（Michael Porter）曾經說過，「企業社會責任應該是公司的核心營運策略之一，而不只是錦上添花的公關而已。」主辦單位安聯人壽行銷長鄭祥琨資深副總對此表示，「做公益，對安聯來說，不只是捐款跑馬燈！安聯與失智老人基金會攜手投入公益以來，除了每年發動員工募款和投入企業資源為活動加溫，更一直積極思考如何運用創新、多元的商品與全面、完整的服務，倡議失智關懷，補強高齡的照護保障。