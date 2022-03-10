獎勵明日之星，2022傑出生技產業獎報名開跑！由於每年獲獎的「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」及「年度產業創新獎」三大類廠商，在知名度和技術品質大獲肯定下，備受國內外廠商相關人士關注，預期今年亞太生技展可望大規模舉辦下，該獎項競爭將十分激烈。

台灣生物產業發展協會理事長表示，「傑出生技產業獎」，安排於七月的BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會同步舉行頒獎典禮及發表，並蒙總統接見勉勵，肯定已有卓越發展之公司，並挖掘深具潛力之明日之星，期藉此帶動生技產業能量。過去獲獎企業均有極佳表現，具備國際競爭及市場拓展之實績實力，每年也能從參選及獲獎名單中，讓國際看見台灣生醫產業發展趨勢，見證產業多元發展，及優異的創新研發成果及實力展現。

一年一度的「Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」，自即日起至4月20日止受理報名，歡迎國內生技公司及學研機構踴躍申請，也歡迎各界推薦傑出對象參選。

去（2021）年度傑出生技產業獎在歷經長達三個月嚴謹的評選過程，最終共11家機構及產品技術脫穎而出。「傑出生技產業獎」中的「傑出生技產業金質獎」係獎勵發展策略、科技創新及經營績效傑出之生技公司。去年獲獎者為「生達化學製藥」、「明達醫學科技」。

「潛力標竿獎」獎勵設立不超過10年、或前一年度營業額新台幣三億元以下，未來發展潛力傑出，前景可期之生技公司。去年度獲獎者包括：「長聖國際生技」、「安特羅生技」、「瀚源生醫」、「心誠鎂行動醫電」及「綠茵生技」。

「年度產業創新獎」則是獎勵前一年度上市或技轉之最具創新之產品或技術。2021年共有4項產品或技術獲選。包括：逸達生技「柳菩林前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI緩釋針劑」、醫盟科技「EpiFaith 智慧型穿刺定位裝置」、葡萄王生技「護眼蟬花發酵菌絲體」、及食品所「植物蛋白肌理化技術」等。

今年傑出生技產業獎亦將擴大徵選，「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」、「年度產業創新獎」等三大獎項，皆將針對廠商領域分開評選，歡迎更多企業或技術團隊踴躍參加選拔，以表揚更多優秀生技企業及對於生技產業發展有重要貢獻者，加速台灣生技產業之發展。