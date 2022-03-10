全台最萌下午茶「貓夫人」在巨城推出快閃店，獨家貓形厚片奶酥外型相當可愛。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心為響應211國際女性科學日、38國際婦女節、314國際數學日，3月12日起特別與清華大學跨領域科教中心舉辦2022「國際女性科學日嘉年華會」，連續4年推出桃竹苗規模最大的科普市集活動，歡迎大小朋友一同探索自然科學的樂趣與奧祕。

巨城指出，此次活動將有能源局、台北天文館、科教館、台灣女科技人電子報、物理學會雙月刊、新竹女中、竹南高中等產官學超過20個攤位共襄盛舉。

3月13日還有由金澎、貝蒂、曾寶明等資深金曲歌手帶來「那些年這些歌」懷舊演唱會，從校園民歌到閃亮群星會，多首國、台、西洋經典歌曲唱出6、70年代的純真美好，邀請全家大小來巨城共享歡樂時光。

巨城表示，看準巨城超強集客力，3月一系列話題快閃連番上陣，首次獨家進駐滿足年輕世代，5樓有世界聞名的MIT木質拼圖品牌「HELLO FISH海裡魚」，防潑水、防蟲蛀和強耐磨的木質拼圖，還有客製化木質拼圖。

7樓網路甜點名店快閃則有「貓夫人」奶酥厚片，殿堂級純手工現烤貓形厚片吐司外酥內軟、甜鹹口味選擇多；還有人氣爆紅「吾餡」經典甜點達克瓦茲，結合台灣在地食材的創意內餡令人驚豔。

4樓美食街即日起至3月31日推出「美食飽胃戰」，凡持遠東巨城購物中心當日單筆消費滿額發票或銷貨明細，就可至美食街指定專櫃，享購餐買1送1、份量升級、加贈點心及飲料冰品等好康，主食甜點1次到位。更多精彩活動可加入FB巨城粉絲專頁或下載「Big City遠東巨城」APP。