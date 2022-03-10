模特兒出身的林茉晶，擁有一雙纖細長腿，她在臉書還原在北捷被偷拍裙底過程，所幸遇熱心民眾提醒逮到偷拍男，也在手機內發現其它受害女子照片；涉嫌偷拍男子坦承因股市狂跌逾1100點，在極大壓力下才鑄下大錯，警方也依妨害秘密罪嫌將該男子法辦。

曾參加選美比賽出道的模特兒林茉晶，擁有高挑身材及超過100公分的美腿；林茉晶今(10日)凌晨在臉書粉專貼文，她表示昨日晚間在台北車站要返家前，走下手扶梯時，有位陌生女子拍她的肩，指稱剛在車廂內有位大叔偷拍她的裙底，當下她覺得不能姑息此事，便開手機錄影與偷拍大叔對質。

林茉晶還從偷拍大叔手機內看到其它受害女子照片，她表示好險是穿裙褲，沒有露出內褲，也感謝見義勇為的陌生小姐提醒她，逮到這位偷拍之狼，她也呼籲如果在捷運看到偷拍行為，一定勇於制止，絕不能姑息；據了解，這位偷拍之狼因股市大跌逾1100點，在極大壓力下才鑄下大錯，警方訊後，依妨害秘密罪嫌移送法辦。

林茉晶曾參加選美比賽，擁有高挑身材與一雙纖細美腿。（翻攝自林茉晶臉書）