企業響應高雄加速邁向高科技產業智慧城市，並厚植在地學子的學習能力與競爭力，智泰科技股份有限公司今(10)日捐贈1,965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」(市價達新台幣7億8千6百萬元)予高雄市33所高中職及9所國中，由市長陳其邁代表受贈；陳其邁同時見證智泰科技攜手國立高雄科技大學成立高雄VisLab AI人才培訓中心，並感謝相關單位的協助和響應。陳其邁說起過去在行政院服務的經驗，當時他因負責協調5G AIoT、先進半導體製程規劃等，得以了解台灣及國際的發展趨勢，每每回到故鄉高雄，都期待積極推動高雄與國際及產業接軌。

陳其邁也表示，高雄提供觀念、商業與服務模式的完整驗證場域，例如鴻海集團發展電動巴士，其與車聯網、智慧交通、自駕車連結，可產生許多變化，這是台灣電動車的優勢。高雄有別於其他城市的，是搭配電動車將智慧城市的解決方案輸出，藉以提升國際競爭力。

陳其邁並強調，因此人才培育搭配產業發展是重中之重，從高中、大學乃至未來銜接職場產學合作，須預見產業發展，以培養跨領域、成熟、具國際視野的地球公民。陳其邁也感謝智泰科技捐贈AI的圖像辨識工具軟體，協助各級學校的同學，不管是在銜接未來很多的應用服務裡面，或者是在學習的過程裡面，加速能夠理解相關的各領域的知識，總價值高達七億多將近兩千套的應用軟體，對於高雄的學生一定會有非常正面的幫助。

智泰科技董事長許志青表示，可參與建立高科技產業智慧城市，既是公司的榮幸也是社會責任。VisLab是公司自主開發的AI圖像辨識工具軟體，可供使用者無須學習程式語言，短時間內即可上手使用。高科大校長楊慶煜則表示，高雄朝高科技發展的成果豐碩，對於企業捐贈軟體給學校表達感佩，將共同致力於培養高雄AI人才。