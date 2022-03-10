鋼琴女神演奏頻道《Pan Piano》由台灣YouTuber「小P」經營，她經常穿著性感cosplay服裝演奏，雖不露臉也能讓粉絲大飽眼福，目前擁有309萬訂閱高人氣；但近來她卻因Cos《進擊的巨人》的「米卡莎」而挨轟，小P被狠批褻瀆角色：「消費米卡莎」、「米卡莎不會穿比基尼」，但也有網友貼出小P的的單月預估收入，直呼「錢才是真的！」用流量密碼的實質收益數字狠打臉酸民。

日前有網友在Dcard中發文指出，自己平常也常欣賞《Pan Piano》裡小P的各種Cosplay，可這次她裝扮成《進擊的巨人》中米卡莎的模樣讓她相當火大，認為穿少一點沒問題，可米卡莎在動漫中並無此類裝扮（比基尼）：「這次也太不尊重了吧，米卡莎在我心中已經很可憐了，是不能這樣隨便褻瀆的角色」、「像真人版deepfake的感覺，不准污辱我大米卡莎」，讓她氣得從路人粉轉為黑粉，最後評論「而且琴技真的很普」。

眾多網友贊同原PO的看法：「認真的cos文化是不能接受這種明顯跟角色差太多的風格吧…不知道有沒有cos圈的出來噴」、「立馬按了個倒讚」、「巨人跟露奶真的是最遙遠的距離⋯⋯」、「我也覺得對角色很不尊重= =」、「米卡莎不會穿這樣好嗎」。但也有人認為：「妳不喜歡就封鎖啊」、「米卡莎也有穿泳裝的自由吧？為什麼女人要為難女人？」

（影片來源取自《Pan Piano》若有移除請見諒）

更有人強調不喜歡也不必招呼人一同攻擊：「不喜歡大不了就點個倒讚退出就好，實在沒必要再去呼朋引伴互相攻擊，感覺有點變相的網路霸凌了」、「我只知道某些樓一直說她鋼琴彈不好，講的好像自己是鋼琴大師一樣。其實pan最當初的影片也是穿正式服裝在那邊彈鋼琴，但事實就是沒人想看，所以她才想到cosplay來博眼球，越穿越少就越多人看，那就是她的流量密碼，畢竟動漫角露東露西也沒幾個」。

有內行網友貼出小P的單月YouTube廣告聯盟收入打臉酸民（圖／取自網站noxinfluencer.com）

PTT同樣熱議此事，就有網友貼出截圖回應：「什麼都是假的，只有錢是真的。」從圖片可見，小P單月YouTube廣告聯盟收入有68.46萬元，單影片估計外部合作收入則有20.46萬元，相當可觀。此外，根據「noxinfluencer.com」網站數據顯示，小P近一個月的粉絲數共增加4萬人，觀看數增加866.12萬次。至於預估廣告聯盟收入，單日都能破萬元，甚至光今(10)日就被預估有1.37萬元至2.6萬元左右。頻道「排行榜 - Ranking Hub」整理了2021年台灣YouTuber收入排行榜，而小P在去年則奪得第7名，月收益大約有51萬元。流量密碼的實質收益數字狠打臉酸民。