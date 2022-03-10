如果說到當年火紅的偶像團體，大家都會想到誰呢？當時由六位活潑帥氣的大男孩所組成的偶像團體「紅孩兒」，隨著時光的流逝，現已成為40多歲的成熟大叔；其中一位成員王海輪，在演藝圈消失長達15年時間後再次復出，容貌及身形和當年相比幾乎沒變，也讓不少人感到震驚，但外表光鮮亮麗的他，心中卻藏著一個無法彌補的缺憾。

當時火紅的偶像團體紅孩兒因當兵問題解散。(圖/取自王海輪臉書)

偶像團體紅孩兒在當年相當受歡迎，最後卻因為當兵問題，讓團體以解散收場；王海輪退伍後以戲劇之路獨闖演藝圈，卻在五年後遇上了一個瓶頸；當時他以健保給付去做手汗腺手術，意外引發代償性出汗，拍戲常常沒一段時間就汗流浹背，讓全劇組當下就等他一人更衣，最後王海輪也因承受不住壓力，變離開演藝圈。

從那之後，王海輪從明星回歸平凡人，也開始走上經商一途，試著從國外批發貨品轉賣給大盤商，仍為生活努力打拚著；但這積極開朗的皮囊下，鮮為人知的是，王海輪由母親一人獨自拉拔長大，他也從來沒見過自己的親生父親，就連自己的姓，也是媽媽在婚後跟隨繼父姓的。

王海輪雖然好奇自己的生父，但深怕媽媽難過，所以從不多問，也讓父親一詞成為他從小心底的一個缺，這個「缺」也是其他家人都無法填補的，曾經甚至還嘗試著在聯絡簿上替爸爸命名，最後也因為表姊見過他的親生父親，甚至勸告王海輪「要去尋根」，讓當年41歲的他改變心意。

王海輪無緣和爸爸見到最後一面。(圖/截取自中天新聞YouTube)

王海輪從小就認為是爸爸不要自己，後來才知道媽媽在生他時，年僅20歲；據說兩人是因為年紀相差許多而遭到外公外婆反對，甚至要求爸爸不要和兒子見面；多年後，王海輪也解開自己對父親的心結，也更想知道自己的爸爸長什麼樣子，而這個尋親之旅，他也得到了媽媽的同意，但在尋親過程中，王海輪卻意外得知自己與爸爸已無緣見到最後一面，但他仍想盡點責任，就變向尋找爸爸的塔位，原以為這樣的路途需要花費很多時間，最後發現爸爸的塔位竟然就在自己身邊，讓他不禁感嘆「爸爸是不是等我很久了。」

王海輪與爸爸解開心結似乎已經是個美好結局。(圖/豪記唱片提供)

見到爸爸的王海輪，也難過的流下眼淚，怪罪自己如果早點找自己的爸爸，說不定就能見上一面，對著爸爸說道「不好意思，是我太晚來找你」；但最令人遺憾的是，在爸爸的塔位上，並沒有任何一張關於爸爸的照片，也讓王海輪的生活中有著難以填補的缺憾。

為人父母的最想看到的就是孩子能夠過的幸福與順利，相信兩人能夠解開心結，對於爸爸來說已經是相當可貴的美好結局了！