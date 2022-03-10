被稱作南韓第一「腿精」、出身女團wonder girls的宣美，在3月8日宣布與線上音樂平台spotify合作推出新作品《Oh Sorry Ya》，近日也透過了IG分享影片宣傳新單曲。過去曾說過對於自己骨感的身材並不滿意，於是下定決心花了一年時間來「增重」，透過IG影片可以明顯看出宣美「增重」有成。

增胖過後的宣美整體看得出來更為豐腴。(圖／翻攝自宣美IG)

已經出道15年的宣美，在團體活動時期以個人名義推出了《24小時也不夠》和《Full Moon》等歌曲，皆獲得熱烈迴響，造成了一股模仿風潮，在團體合約到期後SOLO的第一張單曲《Gashina》，也在各地獲得了高度的迴響，藉由這股熱度再一口氣推出了《Heroine》和《Siren》，橫掃韓國音樂節目，在音源榜單上達成ALL KILL的成績。

增胖了近十公斤但還是擁有完美曲線的宣美。(圖／翻攝自宣美IG)

這次在IG宣傳單曲的影片貼出後立馬引起大批粉絲朝聖，影片中隨著音樂熱舞的宣美上半身比起之前更加豐滿有料，亮片吊帶裙勾勒出迷人曲線，一雙逆天長腿絲毫沒有被影響，看來肉都長在該長的地方。緊身裙下凹凸有致的火辣曲線，整體造型復古又性感，吸引超過36萬人按讚，令粉絲大噴鼻血直呼「宣美的身材太好了」、「女神又給我們帶來驚喜」、「太好聽了」。