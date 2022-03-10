根據國際數據資訊 (IDC) 全球穿戴式裝置追蹤報告的最新研究結果顯示，2021年第四季全球穿戴式裝置市場創下新高，出貨量達1.71億台，較去年同期成長10.8%。新產品和對健康、健身追蹤產品以及可聽設備的持續需求幫助市場保持成長動能。2021年全年的出貨量共計5.336億台，較2020年成長20.0%。

可聽設備再次成為領先類別，去年4Q出貨量成長9.6%，幾乎占整個穿戴式設備市場的三分之二。 同時，手錶繼續從手環中搶攻市佔，因為更大的外形尺寸為消費者提供了更多的功能和客製。其他類別如眼鏡、戒指、聯網鞋等，在本季成長了94.1%，主要是由於Oura戒指和Facebook/Ray-Ban Stories等產品。

2021年全球前五大穿戴式裝置品牌廠商出貨量、市佔率及年成長率冠軍，依次出貨量第一名為蘋果1.618億台，也同時是市占冠軍達30%，而出貨成長第一名則是Imagine Marketing，呈倍數成長，達163.4%。

2021年第四季品牌亮點:

一、蘋果保持了第一的位置，本季市占率34.9%。7系列手錶在從2021年第三季延到第四季後廣泛上市，以及AirPods 3的推出有助於蘋果在本季的成長。

二、隨著小米的手環業務下滑，該公司通過專注於手錶（本季出貨量翻倍）以及可聽設備，得以發展並保持其市場領導者地位。

三、三星的Galaxy Watch 4系列在假期季通過折扣和以舊換新優惠進行了大力推廣，這一活動得到了回報，與2020年的假期季相比，該公司在本季的智慧手錶市場成功獲得了3個百分點。然而，可聽設備類別的成長確實開始放緩，該公司的出貨量成長了4.3%，明顯低於該類別在本季9.5%的整體成長。

四、華為的成長令人印象深刻，本季成長35.6%，由於積極的行銷，該公司已經成功地在中國以外的地區獲得成長動能。2021年假期季期間，歐洲地區的出貨量占華為產品群組的29%，高於上一年的19.9%。

五、由於印度國內所有穿戴式設備的快速成長，Imagine Marketing躋身前五名。 該公司突出的BoAt品牌已經統治了整個市場，這要歸功於高價值、低成本的策略，該策略對其可聽設備和手錶業務非常有效。 手錶的平均價格遠低於50美元，這也是手環市場在最近一個季面臨挑戰的主要原因之一。