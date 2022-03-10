平和環保(6771)2月合併營收4,086萬元，較去年同期成長16.47％；前2月營收9,418萬元，年增17.08％。因去年第二季起因應原物料上漲，陸續調漲部分代處理廢水單價，今年在廢水代處理量與單價均較去年同期高的情況下，2月單月與累計營收雙雙創歷年同期新高。

平和環保客戶涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織業等出口導向產業，台灣出口貿易金額在去年創下歷史新高之後，今年1-2月出口金額再較去年同期成長25％，其中電子零組件、基本金屬及其製品依然是出口成長幅度最高的兩類產品，平和環保受惠客戶產能增加，代處理廢水量也穩定成長。近期俄烏戰爭影響部分產業的供應鏈缺貨，對於平和環保下游客戶的影響仍需持續觀察。

不過，近年台商回流投資擴產的成效已經逐漸顯現，產業正向發展，預估廢水處理需求將是長期成長。平和環保提供客戶一站式服務，從生產及批發廢水處理藥劑、廢棄物清除及廢水代處理，可根據不同廢水類型進行最合適的處理製程，並且因平和環保具備規模經濟，可降低客戶處理成本及風險，因此獲得客戶長期信任與合作，廢水代處理量穩定增加。

平和環保表示，目前公司設備足以因應需求成長，並規劃以廢水減排的方式，提高廢水處理產能。平和環保每月提供數千噸之再利用水，供本洲產業園區內部分廠商使用，不僅有利於公司產能提升，也展現公司持續發展水資源循環成果。未來平和環保將以豐富廢水處理經驗與技術優勢，持續開發循環經濟產品之發展與應用。