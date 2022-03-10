桃園捷運周邊土地交易熱，桃園去年土地市場交易規模已達2,088億元，其中重劃及區段徵收區就占了整體土地交易近四成，交易規模前三名區域都位於機場捷運沿線上，分別為青埔特區、機捷A20站、機捷A7站，三大捷運站交易規模皆破百億，展現強勁的軌道經濟實力。

據信義全球調查，桃園13個行政區中，就有八個行政區土地交易規模突破百億，其中受益於高鐵桃園站青埔特區、機場捷運A20站的中壢區，土地交易規模更達500億，此外蘆竹、大園、桃園三區也都超過200億元。

信義全球資產總經理柯宏安表示，桃園具有交通建設及人口紅利，工業區、產業園區帶動產業進駐，就業人增加，支撐桃園發展，而重劃及區段徵收區因街廓整齊又有大型土地釋出，成為建商購地重點目標，如中路、小檜溪、青埔特區等，仍是全國性、大型品牌建商主要評估區域，中小型建商在考量購地與開發成本下，轉向以蛋白區的新興重劃區為優先考量，預期未來土地交易熱區將會向航空城、機場捷運、高鐵等題材向外延伸擴展，轉向南桃園及西半部地區。

其中，土地交易更明集中在青埔、A20、A7三大捷運重劃區，青埔去年土地交易量達205億元，連續三年突破200億元，去年也有華建、宏普、興富發等建商出手投資購地。

2020年完成配地、進入開發時程、去年首度釋出土地標售的機捷A20站，也成為建商布局的新興重劃區，由於鄰近青埔特區地價高漲、中壢市區開發飽和，建商在A20站搶地積極，去年土地交易規模145億元、年增238％。此外A7站去年土地交易金額107億元，興富發以每坪153.8萬元買下近2,600坪商業土地，創下此區新高價。