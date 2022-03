為響應國際婦女節,台北W飯店將三月打造為女力月,以「Her Story, Your Inspiration她的故事,你的啟發」作為概念,與業界具影響力的女性代表合作,延伸出四大主題活動,運用不同形式表述她們飽滿的生命故事,不只呈現當代勇敢向前的女性群像,更是藉其分享的內容,為賓客注入豐沛能量。

全球女力崛起,台北W飯店在3月24日下午4點至下午5點於10F the kitchen table 西餐廳舉辦「What She Said聽她說」座談會,邀請Tatler Taiwan雜誌總編輯李瑜、保存食品牌LOUU創辦人兼食物設計師陳小曼、零廢棄時尚Story Wear品牌創辦人陳冠百,以及台灣紅牛股份有限公司總經理廖千萩分享自身在職場上的心路歷程和生活故事,與來賓交流女性如何在多元領域取得機會,以堅毅的韌性激盪出絢麗非凡的成就!活動售價每人850元,內含精緻小點及特色調飲。

繼去年12月NFT國際藝術博覽會後,台北W飯店與國際策展團隊OneOffs再次聯手,自3月25日至3月31日於10F WOOBAR展開為期一周的NFT快閃藝術特展。OneOffs集結了由財富雜誌名列NFT前50的台灣頂級動畫藝術家plpleasr、亞洲頂尖區塊鏈虛寶拍賣場Lootex之共同創辦人暨執行長呂季潔、油畫家蕭逸玫、沉浸式劇團-隨機觸發團長徐若宇、多媒體創作者李嘉瑩、莊佳宜、劉張妙齊、藝術家陳妍伊、王冠蓁、王以辰、林希羽、林欣蓓、顧采芝等豪華陣容,在現場交錯陳列實體和虛擬的作品,同時演繹女性即使擁有不同身分和肩負隨之而來的社會期待,仍能克服挑戰,實踐自我。

另外兩個項目分別為「Dare to show off 無所畏懼」和「Remix the passion點燃熱情」,前者由台北W飯店館內女師傅溫凱珊搭配女調酒師張瑋珊一同揮灑長才,推出餐酒組合,用天馬行空的創意顛覆日常,本月限定供應。後者則是在本月雙周周末,邀請客座的女DJ和調酒師,提供賓客體驗聽覺與味覺上強烈的混搭魅力!整個三月,以台北W飯店作為載體,集結不同類型的女性和她們的故事,激勵更多人綻放自己的光芒。