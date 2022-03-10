雪隧通車後，讓宜蘭成為休閒度假勝地，每到周末或假日，絡繹不絕的人潮，造就大量飯店民宿如雨後春筍般林立。宜蘭飯店民宿選擇相當多，其中也有人會與親友包棟相聚，享受沒有外人打擾的度假生活。但日前有網友到宜蘭頭城旅遊，花了2萬元包下整棟民宿，結果到場後才發現和照片完全不一樣，屋內堆置滿滿雜物，讓他直呼「包了一棟垃圾場」。

苦主在臉書社團「靠北住宿2.0」發文：「包了一棟垃圾場，完全看不懂房東夫妻在衝啥，怕打800字還講不完沒人看，直接附圖。雖然房間比較正常，但這種公共空間，一個晚上還要兩萬，真的是...」

從苦主附上的照片中也能看到，從大門口到室內公共空間甚至頂樓陽台，都被堆積大量雜物與廢棄物；而廚房更是亂到不行，各式大小的鍋具與醬料雜亂散落在地上與桌上；浴廁也堆滿不知是打掃用清潔劑，還是要提供房客使用的盥洗用品，讓他直呼完全沒有民宿的感覺。

民宿滿地鍋碗+蟑螂屍超嚇人。（圖／翻攝自臉書／靠北住宿2.0）

實際查詢該民宿Google評論，可以看到剛開業時有許多住過的房客對業主用心寫下正面好評「房間很乾淨，在房間陽台就可以看到龜山島美景，老闆和老闆娘很熱情」、「房間乾淨舒適~早餐豐盛覺得幸福」。但將時間拉到近一年來看，卻滿滿都是房客糟糕的住房經驗，更有人直言「第一次評價民宿一顆星」、「地板上放的廚具都還有死掉的蟑螂屍體」。

然而社團PO文一貼出後，也有網友貼照片呼應留言「好像我之前住過的！是不是同一間啊？真的會嚇死。超髒亂的。」根據網友附上的廚房照片對比，地板、廚具加上散亂一地的鍋碗瓢盆，看起來確實很像同一間民宿，衝擊畫面也讓網友紛紛留言「兩萬…老闆那裡來的自信」、「民宿主人很用心，這讓客人有回到家的感覺」、這應該平常自己住，客人來去親戚家住」。