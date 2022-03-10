俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊，歐美國家接連加重制裁力道，美國總統拜登已在8日正式宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣和能源，外資摩根士丹利則警告，俄羅斯很可能在4月15日破產，此預測引發外界關注，立委賴士葆今(10)日在立法院詢問央行總裁楊金龍關於俄羅斯是否將破產議題時，楊金龍則抱持保留態度。

楊金龍表示，俄羅斯外匯存底有6000億美元，目前僅是遭制裁錢出不去，民間持有國際資產起碼大約有4000多億美元，加起來大約1兆美元，因此是否破產要再進一步了解，不能隨意猜測。

至於俄羅斯遭到國際制裁，是否影響到台灣，楊金龍答詢立委吳秉叡時則說，國內企業與俄羅斯貿易往來不太大，而且多半透過像花旗、滙豐銀等外商銀當中介銀行，應該不受到太大影響。

大摩新興市場主權債全球共同策略長Simon Waever日前發表研究報告指出，2023年和2043年的俄羅斯政府美元債30天寬限期，即將在4月15日結束，由於該國公債支付外國人利息的機率逐漸下滑，恐面臨類似委內瑞拉的違約困境。

大摩強調，會說俄羅斯像委內瑞拉，主因在於兩國同樣都有大量原油資產，只有在西方制裁解除才能發揮作用，萬一債券違約，債權人得到法院判決，就能夠獲得目前在俄羅斯境外凍結的所有資產，其中包括外匯儲備，認為俄羅斯4月15日將破產。