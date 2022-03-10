警方查扣到手機、筆電、分享器、記憶卡、現金4萬多元等贓證物。(林郁平攝)

以彭姓男子為首的電信詐騙機房，成員操大陸口音隨機撥打電話給大陸民眾，假冒公安等身分佯稱被害人門號遭盜用，涉嫌販賣假藥等不法行為，要求被害人將錢匯款至「國家監管帳戶」內，以證明自己的清白。刑事局電偵大隊前往機房攻堅，嫌犯情急之下趕緊關機滅證，但仍被警方掌握到32名被害人身分等資料，並發現可能還有380多人被騙，將協請大陸公安釐清被害人資料。

警方調查，嫌犯謊稱是大陸工信部舉報中心人員，隨機撥打電話告知被害人門號遭盜用，或涉嫌販賣假藥等行為，再轉接給第二線假扮公安人員，謊稱被害人身分遭盜用，以涉及刑事案件為由騙取金融帳號等資料，再將被害人個資轉接給第三線人員，假冒檢察官要求被害人將錢匯款至「國家監管帳戶」內，最後由大陸車手將贓款提領一空。

電偵大隊去4年到新竹查緝，但該機房已早一步轉移陣地，經與新竹市、台中市警局等單位成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，持續跟監蒐證，鎖定該詐團落腳在台中市北屯區，日前前往攻堅，當場逮捕彭嫌等10人到案，其中包含2名通緝犯，查扣到手機、筆電、分享器、記憶卡、現金4萬多元等贓證物。

警方清查，被害人分布在大陸湖北、河南及廣東等省分，目前已查出32名被害人真實身分，另有380多名被害人個資尚待釐清。全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。