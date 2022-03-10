大陸央視網報導，當前中國大陸新冠疫情呈現點多、面廣、頻發、Delta和Omicron變異株疊加流行等特點，各地紛紛推出各種防疫措施，築牢疫情防線。

★北京：新增本土感染者5例 涉多管道 多傳播鏈

北京市3月9日舉行發佈會通報，3月8日16時至9日16時，新增本土新冠病毒感染者5例，涉海淀、朝陽兩區，其中，朝陽區新增的2例病例均為外地進京人員。根據對8日通報的感染者2的樣本進行全基因組測序，結果顯示，病毒屬於Omicron變異株，與外省3月4日通報的Omicron病例高度同源，初步認為感染者2的感染來源為外省。

北京市疾病預防控制中心副主任、大陸全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火表示，請市民近期非必要不出京，不在京舉辦跨省區市會議、培訓等活動，如需舉辦，建議採用網路視訊形式遠程參加。

相關負責人表示，當前北京出現多管道、多傳播鏈新增確診病例，對中高風險地區人員繼續落實暫停進返京等防疫政策，其他地區人員持48小時核酸檢測陰性證明和北京健康寶綠碼方可進返京，抵京後72小時內再進行一次核酸檢測。

★山東青島：新增36例確診病例 49例無症狀感染者

山東青島市3月9日通報，9日12時至19時新增36例本土新冠肺炎確診病例，其中，萊西市報告34例，膠州市報告2例；新增49例無症狀感染者。

★吉林長春：預計短時間內病例數仍將增加 在可控範圍內

吉林3月8日新增本土確診病例94例，其中，吉林市73例、長春市12例、延邊朝鮮族自治州9例。長春市3月9日召開發佈會通報，截至9日上午9時，此傳播鏈累計報告確診病例31例，無症狀感染者7例，均為同一傳播鏈。

★甘肅：新增本土確診病例31例 部分中小學停課

甘肅省3月9日通報，3月8日0時至9日14時，新增本土確診病例31例。目前，蘭州新區等發生疫情的地區對部分中小學暫時停課，在蘭所有大專院校實行封閉管理，中川機場進出港的出行政策有所調整，紅黃碼旅客和14天內有蘭州新區旅居史的旅客不能乘坐航班出行。