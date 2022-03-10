史上最划算iPhone SE中華電(2412)今起開放預約，最新宣布，今(10)日上午10點開放全新iPhone SE網路門市限量預約，獲果粉熱烈參與，5分鐘即預約額滿，顯示首款支援5G的全新iPhone SE，對於喜歡輕巧機型的果粉極具吸引力。

根據中華電「iPhone SE新機果粉大調查」統計，果粉最想入手的機型前3名為「iPhone SE 256GB 星光色」、「iPhone SE 256GB 午夜色」、「iPhone SE 128GB星光色」；機型容量部分則以128GB及256GB為大宗，超過8成果粉喜愛；顏色方面，以星光色最受歡迎，近5成客戶選擇，其次為午夜色，佔3成，可見iPhone SE經典色仍受果粉期待。此外，蘋果今年推出的iPhone 13 Pro系列松嶺青色及iPhone 13系列綠色等全新新色人氣爆棚，客戶熱烈詢問，顯示蘋果旗艦機亦深獲果粉青睞。

全新iPhone SE以及iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max松嶺青色與iPhone 13、iPhone 13 mini綠色，將於111年3月18日在中華電信全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。