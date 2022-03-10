在俄烏談判和歐洲央行(ECB)會議前夕，歐股走弱；談判和會議的結果都會凸顯衝突對歐元區經濟的影響。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌5.43點或1.25%，為429.02點。歐股在前一日出現大幅度的彈高，升幅為自2020年3月以來首見。

剛好相反於周三的走勢，汽車股跌最多，防禦性板塊例如房地產股和醫療股也小幅下挫。油氣股則上升。

俄羅斯和烏克蘭的外交部長周四將在土耳其進行談判，為俄國入侵行動以來，兩國高層首次的談判。

歐洲央行可能會儘量少地做出政策承諾，因為俄國入侵烏克蘭，已經改變它對經濟的預測，歐元區經濟已經處於通膨高位。

丹麥啤酒商Carlsberg跌2.5%；由於巨大俄羅斯市場前景不明，公司懸置了財測，並且對本國的業務進行策略檢討。

德國男性時尚品牌Hugo Boss跌4.0%，該公司宣布暫停俄羅斯業務，但是預期2022年有樂觀前景。

法國媒體集團維望迪(Vivendi)升0.8%，該公司公布去年核心獲利增1倍。