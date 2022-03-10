俄烏戰爭對營運尚無重大影響，元山(6275)目前車用電子訂單能見度很高，生活家電品牌廠訂單能見度亦達年底，讓元山科技今年營運展望樂觀，元山科技總經理劉賢文表示，今年營收可望較去年兩位數成長，毛利率以維持去年水準、甚至更好為目標。

元山科技今天下午舉行法說會，元山科技朝車用電子與生活科技系統廠轉型，其中車用電子部分，除原有的燃油車，公司也切入電動車領域，生產電動車中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等智慧型控制風扇，目前已交貨至歐、美、中國產品，開發中之產品均包含電動車專案。

劉賢文表示，車用電子多為客製化產品，以長單居多，受惠於車用市場需求強勁，目前車用電子訂單能見度很高，已達明年第1季，料況打分數亦有85分以上，俄烏戰爭影響有限。

在生活家電部分，劉賢文表示，生活家電產品訂單能見度也很高，已達年底，不過毛利率偏低，公司今年目標是改善生活家電產品的毛利率。

目前元山科技官田廠導入全新RO淨水的產品產線已順利量產，可望有效提升生產效率；元將塔崗廠初期規劃月產能60萬台，估計2022年月生產訂單可增加至40萬台，充足的產能對未來發展仍挹注足夠的空間；至於台灣廠產能已突破70萬台，為因應既有市場的成長與跨足新的領域，公司正式啟動擴廠計畫，計畫於高雄仁武產業園區打造3000坪規模之營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，預計3年內完成興建與啟用，營運規模將進一步升級。

元山科技2021年合併營收為39.34億元，年增18.05%，稅後盈餘為1.97億元，年增41.37%，每股盈餘為2.86元。

就各事業來看，汽車電子佔元山科技2021年營收比重42%，高階運算系統佔35%，生活科技系統19%，工業設備與其他約佔4%；公司預估，今年高階運算系統佔比將提高至40%，生活科技系統拉升至35%。

元山科技今年前2月合併營收為5.98億元，年增3.64%；劉賢文表示，今年第1季為家電旺季，第2季散熱風扇接棒，預估車用散熱今年有兩位數成長，生活家電產品因去年調漲產品售價約3%到5%，效益將於今年反應，今年目標是提升生活家電產品的毛利率，整體來看，今年營運可望較去年兩位數成長，毛利率以維持去年水準、甚至更好為目標。