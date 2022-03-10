工業電腦廠事欣科(4916)2022年2月合併營收1.58億元，年增19.96%、月增5.62%；前2月3.07億元，年增25.40%。營收主力在美國，受惠美國解封經濟帶動、博弈題材，不畏工作天數少，單月營收呈現雙增局面。今年月營收挑戰重返2億元，力拚逐季走高，並年度目標雙位數成長。

事欣科發行國內第三次無擔保轉換公司債(CB3)，總額5億元，在周四掛牌，每張面額10萬元，發行期間五年。事欣科表示，去年下半年因為缺料、疫情等外在環境而影響獲利，而發行主因是看好今年會是不錯的年份，期望增加資金的彈性，基本面可望帶動股價，自由資本比率提升，若未來有適合的投資標的，公司也有更好的發揮空間。

事欣科先前因為缺料、疫情逆風，然今年下半年預估缺料緩解，遞延訂單回籠，加上疫情逐步解封，博弈訂單也陸續看見，目前稼動率一半左右，訂單大約在第二季第三季會陸續出貨，產能也已備妥，下半年產能利用率估會再往上，訂單敲進，以待來日提升獲利。目前料況，預估今年中左右過後就會比較好，但地緣戰爭其實仍存有不確定性，依目前掌握的料件仍蠻樂觀。

美國去年六月起著手啟動解封，今年一二月有感受到博弈新機器的需求，先前遞延的KIOSK、博奕訂單出貨放量，正是推升2月營收明朗的主因，今年一二月月增年增都不錯。接下來的三月、第二季被積壓的訂單都會陸續出貨，訂單也持續增加當中，其中低軌衛星，也有專案在談合作，目前正待開花結果之時挹注營運

事欣科間接打入SpaceX供應鏈，由美國加州廠生產組裝出貨，新方案也可望陸續有開花結果好消息，而低軌衛星對事欣科有正面更大的幫助，這個對公司而言的新事業，令毛利、營收更添新力。

去年財報要待三月中董事會通過，事欣科營運整體，三月營運再往上走可期，維持今年看好各產品線。目前感受到的訂單，雖回溫不同，但都是好跡象，而且積壓訂單都陸續出貨，新單亦可期，以在手訂單來講，今年月營收重返2億元關卡沒太大問題，力拚最快下個月起達成。全年營收也力搏逐季成長，並且有雙位數成長，獲利也可望有向上的成績表現。