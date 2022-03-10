連鎖餐飲集團豆府（2752）今（10）日董事會通過2021年財務報表及股利配發數字。豆府2021年Q4營收6.04億元，單季每股盈餘（EPS）達3.74元；全年營收17.93億元，稅後純益1.51億元，EPS為6.68元，董事會決議每股配發4.5元現金股利及1.2元股票股利，配發率達85.72％。

展望2022年，隨著疫苗覆蓋率提高，新冠肺炎疫情逐漸獲得控制，豆府將持續以穩健步調增加門店，預計將新增10間以上，此外，也持續開發即食產品上架販售，成長動能無虞。

2021年雖受到新冠肺炎持續影響，然而在第四季疫情趨緩並開放內用後，豆府營收及獲利均呈現明顯回溫，同創單季歷史新高。此外，豆府並同時公告2022年2月份營收，達2.01億元，年增13.79％，創下歷年二月同期新高。

豆府本年度除息基準日為4月2日，發放日期為4月18日，另將於5月27日於台北市中山區民權東路二段42號4樓（本公司會議室）召開股東常會，預計承認110年度營業報告書及財務報表，停止過戶日自3月29日起，至5月27日截止。