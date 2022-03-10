ESG評量已是全球供應鏈企業永續發展的重要方針，跨國商業數據庫最新檢視，逾700家台灣廠商在《財星》100強企業供應鏈中，E（環境保護），S（社會責任），G（公司治理）三領域裡以E領域的表現最差，S與G領域則受惠於政府長期關注及法規，表現相對較佳。

此項調查分析，來自全球B2B商業數據庫鄧白氏，其中概括各公司年報、網站及鄧白氏資料庫，並藉由AI模型進行供應鏈間之連結關係確認；研究區間為2021年2月1日至2022年2月22日。

鄧白氏台灣區總經理孫偉真10日表示，全新公開的「台灣供應鏈ESG競爭力分析」，是全球唯一接軌國際五大永續準則的評等，在跨國調查與比較下，也看出台灣供應商在11個受調查國家與地區裡，屬於中段班，仍有成長空間。

「台灣供應鏈ESG競爭力分析」包括兩部份台廠，其一是針對《財星》500強企業名單上的6家台灣製造業領導廠商，包括鴻海、和碩、台積電、廣達、仁寶、緯創，進行供應鏈盤點，共計有691家台灣供應商。另一是《財星》100強企業的跨國供應鏈，其中716家為台灣供應商，橫跨能源轉化、科技與通訊等產業，2020年總體營業額佔台灣GDP的59％。

孫偉真表示，ESG儼然成為企業進入國際供應鏈的門票，藉由鄧白氏的強大商業資料數據分析，發布全面且客觀的數據洞察報告，協助台灣企業檢視並實踐 ESG 目標，強化台灣供應商的國際競爭力。