千附精密（6829）上櫃承銷案，以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格每股76.86元；另每股公開申購價訂為66元，總計吸引超過23萬人參與申購，中籤率為0.67％，顯示市場反應熱烈。依3月8日興櫃收盤參考價格，每股83.36元來看，價差17.36元，對抽籤投資人來說，抽到一張相當於現賺報酬率26.3％。千附精密11日將以每股66元掛牌上櫃

千附精密11日將以每股66元掛牌上櫃，千附精密設立於2020年7月，前身為成立於1986年的千附實業（8383）精密科技事業處，2020年10月1日正式受讓千附實業分割的精科事業部門相關營業，主要從事精密零組件整合製造，業務領域觸及光電設備，如平面顯示器生產設備、半導體產業製程設備精密零組件整合製造，及航太產業機身結構及飛機引擎零組件等，同時延伸業務範圍至國防產業領域。

千附精密2020年度包含分割受讓前（擬制）的合併營收16.49億元，毛利率26.85％，稅後淨利2.1億元，EPS4.3元；2021年度營收為17.09億元，毛利率28.71％，稅後淨利為2.56億元，EPS4.9元，整體表現皆較2020年度（擬制）有所成長。

千附精密上櫃承銷案，以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格每股76.86元；另公開申購價每股訂為66元，總計吸引超過23萬人參與申購，中籤率為0.67％，顯示市場反應熱烈。依3月8日興櫃收盤參考價格每股83.36元來看，價差17.36元，對抽籤投資人來說，抽到一張相當於現賺報酬率26.3％。

千附精密主要產品為顯示器製程真空腔體，產品占比約五成，依工研院IEK研究資料，展望2022年，OLED顯示器設備市場需求，將成長超過50％，OLED技術將逐步自手機轉往筆電及車載等中尺寸面版應用，並轉向更高階的製程，進而成為製造主流，帶動OLED設備需求上升。

千附精密對顯示器製程設備主要客戶的出貨，除8.5代廠新建廠設備需求、10代線產線擴充需求，暨部分面板廠擴充6代OLED產能及新面板廠陸續投入6代OLED面板市場，其製程設備需求增加，新開發的OLED蒸鍍設備新產品，亦即將量產出貨貢獻整體營收，預計2022年顯示器設備腔體產品整體出貨營收金額，將有所提升。

至於半導體產業因5G、IOT，及車用電子的強烈需求下，這幾年快速成長，部分國家皆已開始進行8吋與12吋新晶圓廠設立，也進而提升半導體設備需求，隨著千附精密半導體產品主要客戶，將產線移轉至台灣，需求持續增加，有望帶動半導體設備腔體及關鍵零組件銷貨訂單，成為主要銷售成長動能。

在國防及航太產業方面，千附精密除現有國際國防大廠配合防禦系統週邊零組件穩定長期性訂單外，亦持續投入爭取其他新零組件開發訂單，且利用核心技術能量及優勢開發其他新國防客戶。

千附精密2021年已成功打入另一間國際國防大廠的合格供應商，將有望持續接洽開拓新商機，而國際航空產業隨著疫情逐漸趨緩，現階段已逐漸走出谷底，預估2022年下半年需求將會明顯回復，對主要客戶漢翔的出貨訂單，可望逐步回到高點。

另千附精密持續藉由航太產業的基礎，積極開發太空產業，如中低軌道衛星及火箭等需求，以達產品應用多元性，維持未來成長動能。