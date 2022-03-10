俄烏戰爭使西方各國加強對俄制裁，多家國際品牌相繼宣布撤出俄羅斯市場，再加上俄羅斯盧布兌美元大跌逾35％，據傳中國手機製造商未能抓準時機搶攻俄羅斯市場，小米、華為和OPPO等廠牌反而將對俄羅斯的出貨量減半。

英國金融時報引述消息透露，由於中企需要向俄羅斯客戶收取更高的盧布價格來補償匯率，但在經濟惡化下難以實行，因此中國企業未能利用西方品牌撤出所創造的機會，在不損失的情況下在俄羅斯銷售產品。

中國品牌智慧型手機在俄市場佔有率約60％，但目前中企需要向俄羅斯客戶收取更高的盧布價格來補償匯率，但在經濟惡化下難以實行，故小米、華為和OPPO等中國主要手機生產商，對俄羅斯出口的智能手機至少減少一半。

諮詢公司Counterpoint Research指出，俄羅斯的手機經銷商需要每天設定新價格以避免虧損，但由於匯率風險，不少經銷商已停止向中國生產商下新訂單。