南投縣議員賴燕雪、陳翰立，分別參選南投市長、名間鄉長，參選議員的新人到場相挺。（廖志晃攝）

南投縣第一選區民進黨籍議員賴燕雪、陳翰立，將分別投入南投市長及名間鄉長選舉；其中，南投市選民結構藍大於綠，長期由國民黨執政，綠營從未在市長選舉獲勝，比縣長還難選，但是，賴燕雪對挑戰不可能的任務充滿信心。

賴燕雪和陳翰立，10日完成民進黨內提名登記，前議員林永鴻，還有將參與議員選舉的曾琮愷、沈夙崢、曾億弘、楊玉秀都到場相挺；賴燕雪是第一選區第1位民進黨籍議員，曾創下全縣議員最高得票數，連任4屆議員，實力堅強。

賴燕雪表示，她擔任議員17年來，服務鄉親累積經驗，也在處理事務中磨練能力，雖然南投市是艱困選區，但是，她有信心和勇氣能夠打贏這場選戰。

賴燕雪指出，南投市沒有政黨輪替，也就沒有進步，市容街景髒亂影響生活品質，她如果當選，將推動市容美化，每里都有親子共融的口袋公園，每里都有巷弄C級長照站，照顧老人和小孩；並且通盤檢討都市計畫，開創產業園區讓年輕人留在家鄉就業，設立托嬰中心，讓年輕父母安心上班。

賴燕雪指出，南投市和名間鄉是共同生活圈，希望她和陳翰立都當選後，推動區域共同治理；陳翰立表示，希望他和賴燕雪參選鄉長及市長，能夠讓鄉市翻轉，同時帶動縣長選情，也希望接棒的新人努力拚議員席次。

另外，縣議員選舉第四選區，前議員張志銘、前竹山鎮民代表陳玉鈴都完成黨內提名登記，由於民進黨預定只提名1人參選，因此，2人將透過民調高低，決定由誰出馬參選。