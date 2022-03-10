一行5人的登山隊10日上午11時42分左右，攀爬至苗栗縣凱蘭特崑山往雪山方向，於北稜角前100公尺處，一名53歲張姓山友不慎滑落約2、300公尺深的山谷，台中市及苗栗縣消防局獲報聯手通報空勤總隊救護直昇機趕往現場，安全救起送往台中市梧棲童綜合醫院救治。

10日上午11時42分左右，苗栗縣消防局勤務中心接獲台中市消防局通報，有一個登山隊1行5人，其中1名張姓男子人摔落300公尺深山谷，位置位於雪山北稜角與凱蘭特山之間。

苗栗縣消防局獲報後，隨即通報消防局山搜隊整備待命出發。並由指揮中心傳真航空器申請表至消防署，請求空勤總隊出動直昇機救援。

下午13時22分，直昇機落地搭載傷患，並隨即起飛返回清泉崗，於下午13時54分降落台中市清泉崗基地，經台中市消防局派出救護車送往梧棲童綜合醫院，初步檢傷發現張男右手疑似骨折、右大腿擦傷、意識清楚，尚無生命危險。