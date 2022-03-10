菲律賓向土耳其所購買的T129B「野馬」(Mangusta)攻擊直升機，首批2架於星期三抵達菲律賓。由於先前美國與土耳其有一些外交衝突，原裝美製引擎交貨出現延遲，因此交機時間比預期晚了半年。雖然如此，這仍是菲律賓所購買的新式攻擊直升機，對於打擊境內盜匪，比如阿布薩耶夫武裝集團很有幫助。

防衛世界(Defense World)報導，菲律賓在2020年7月與土耳其航空工業公司（TAI）達成6架T129輕型攻擊直機的購買合約，總價2.7億美元(約76.5億新台幣)，除了直升機以外，也包括武器、後勤、零件與人員培訓等費用。這筆訂單成為T129的首次外銷成績。

雖然美國也強力向菲律賓推銷武裝直升機，AH-64E阿帕契守護者或是AH-1Z蝰蛇，但是這2型直升機的價格都太貴了，菲律賓買不起，才會選擇T129。

菲律賓當地時間3月9日晚間，2架空中巴士A400M運輸機運載著2架T129B直升機，安全降落在克拉克空軍基地，菲律賓空軍代表在場接機。

菲律賓空軍發言人表示，兩架T129直升機在完成組裝後，預計最多一兩個月就能投入使用，交由菲律賓空軍的第 15 打擊聯隊操作。

T129是土耳與義大利奧古斯塔-韋斯特蘭(AgustaWestland)合作並授權生產的版本，義大利原裝版為A129。該型直升機引擎是英國勞斯萊斯與美國漢尼威爾的合資公司LHTEC製作。

由於T129引擎需要美國供應，因此早先美國與土耳其出現外交矛盾，美國政府就不同意出口引擎，使得銷售被推遲，直到去年5月終於批准出口，銷售案才得以繼續。

土耳其在引擎被斷貨時，開始研發國產引擎的可能，稱為TEI-TS1400，該引擎還需要一段時間才能投產。