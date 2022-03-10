有立委質詢，外交部透過賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，募款金額已破新台幣4億元，金管會應針對公民營金融機構研擬減免匯款手續費事宜，對此，中華民國紅十字會表示樂觀其成，但請一體適用於所有為俄烏戰爭人道危機募款的NGO及捐款人。

據悉，目前若民眾親臨銀行捐款，若持現金銀行會向捐款人收取至少100元手續費、若用取款單則會額外扣30元；若是採用信用卡捐款，則銀行會扣2％的手續費。

紅十字會會長王清峰表示，民眾展現愛心捐款支持俄烏戰爭人道危機工作是美事一樁，此刻政府相關部門若能迅速臨門一腳，一體適用於收受該專案善款的NGO，皆免除信用卡或郵撥的捐款手續費，同時免除「捐款人」轉帳或匯款的手續費，不但讓金融機構發揮企業社會責任，也可強化社會大眾行善的誘因。

紅十字會強烈呼籲，政府勿漠視民間團體的存在，忽略其價值、意義與貢獻，政府應公平對待從事同類工作的NGO及捐款人，一體適用減免手續費用。

據悉，目前除了賑災基金會、紅十字會，世界展望會、慈濟基金會等也持續協助烏克蘭難民。