日本男神竹野內豐出道超過28年，是模特兒轉型成演員相當成功代表之一，他有多部經典代表作，像是《長假》、《海灘男孩》和《BOSS女王》等，也讓51歲還單身的他，被許多女粉絲視為理想情人；但2021年底竹野內豐和待了26年的經紀公司「研音」約滿，離開後經常失聯，最近更發生劇組找不到人的狀況，有業界人士透露他很愛家，今後都會以家人為優先。

綜合日媒報導，51歲竹野內豐和經紀公司約滿結束合作關係後，就未傳出有新作品的消息，有知情人士指出，竹野內豐2021年主演的電視劇《鴉色刑事組》播出後，收視不僅開紅盤，也造成網友熱烈討論，因此計畫籌拍電影版；雖然尚未開拍也沒公布上映日期，但劇組已想規劃宣傳行程，尷尬的是，沒有人聯絡的到男主角竹野內豐。

竹野內豐離開待了26年經紀公司，目前居然變成失聯狀態讓劇組找不到人。(圖/ 摘自日網)

在拍攝電視劇時，竹野內豐還未離開前經紀公司，劇組都能透過經紀公司聯絡到本人，到了電影宣傳要聯絡時，被告知「本公司負責的工作已經結束」，意味著劇組只能直接聯繫竹野內豐本人，而目前他還是「失聯」，就算有工作上門也找不到人。

有業界人士分析，竹野內豐當年會踏入演藝圈非本意，是母親和姊姊瞞著他寄履歷，讓他意外成為模特兒，進而有機會轉型成演員；竹野內豐一直以來出了名對家人好，買獨棟豪宅給雙親外，近年只要工作之餘的時間都會回家陪家人，因此推斷今後他的作品會銳減，重心都將放在陪伴家人上。