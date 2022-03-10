航空雙雄公布2月營收，由於農曆春節假期，工作天數減少，華航(2610)及長榮航(2618)2月營收均較上月減少，但因出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價亦保持高檔，貨運支撐下，單月營收均較去年同期成長。

總計華航2月營收106.8億元，維持百億水準，年增28.12％，其中，客運收入7.33億元，月增8.01％，年增25.95％，主因各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復；貨運收入為92.93億元，年增28.69％。長榮航2月營收86.9億元，年增54.72％。

華航指出，近期市場仍受海運塞港、缺工及供應鏈中斷等問題干擾，為求交貨時效，電子產品、半導體設備、傳產及車材等高價急貨，持續尋求包機載運，帶動包機市場熱絡。此外全球晶片供給持續吃緊，華航掌握半導體機台的中長期貨運包機，運往亞洲及美國等地，同時因應知名車廠歐美增產計畫，配合今年777F新機持續引進，規畫自夏季班表起放大歐美運能佈署，以因應強勁汽車零件運送需求及爭取包機商機。

華航3月3日與日方合作，開啟琉球那霸機場將近一年以來的首班國際航班，華航特別派遣A330-300客機飛航琉球-台北載貨，協助琉球當地農林水產品出口，包含沖繩泡盛酒、海葡萄、薑黃茶包等各類生鮮食品，以華航綿密航網優勢，載送至台灣及轉運至新加坡等東南亞城市，接下來也將視當地市場需求不定期飛航。

另外俄烏爆發軍事衝突，華航客、貨運班機飛航路線皆未飛越烏克蘭及俄羅斯領空，航班均維持正常，然各主要航空公司相繼停航或減少歐洲航班，市場運能驟減，推升亞洲往返歐洲艙位需求，亦帶動市場運價提升。受戰事影響，各地救援物資運送需求湧現。華航已增加歐線運能佈署，協助運送救援物資，包括醫療用品、食品、衛生用品及電子產品等。後續將密切觀察戰事演變，配合市場動態及相關物資運送需求，機動調整航網，以協助產業供應鏈及物資運送需求。

客運部分，華航積極為後疫情時代旅運需求準備，同樣隨夏季班表逐步佈局，兩岸航線規劃松山-上海浦東、桃園-上海浦東增班，4月東南亞航線，規畫新加坡、檳城增班，5月起東北亞航線為桃園-東京成田增班，並新增松山-東京羽田航班。長程航線部分，5月起溫哥華增為每周一班，6月起再新增紐約航線服務；歐洲航線4月起新增維也納航線服務。整體客運運能相較第一季將增加2至3成，華航將持續檢視各國疫情狀況及邊境管制政策滾動式調整航班。