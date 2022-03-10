聯發科(2454)2月營收月減年增，呈現淡季不淡，以聯發科第一季財測預估來看，3月營收若達476.69億元，可達陣財測，不僅如此，聯發科若可以成功達陣財測，則3月營收也有機會挑戰歷史新高。

聯發科2月營收400.29億元、月減少7.98%、年增加22.97%；累計前2月營收為835.31億元，年增加23.05%。

聯發科2月營收儘管相較1月減少，但已經是連續第四個月站上400億元大關，在2月工作天數減少下，呈現淡季不淡，以聯發科第一季財測來看，聯發科3月營收須達476.69億元，就可達陣財測，聯發科營收歷史高點是落在去年6月的477.6億元，換言之，聯發科3月營收不僅拚財測達陣，也有挑戰歷史高點的意味。

由於聯發科首季天璣9000拉貨力道強勁，加上客戶端反映優於預期，3月工作天數恢復，均將成為聯發科3月營收戰新高的助攻力道。

聯發科首季看好有旗艦5G晶片天璣9000出貨增加，以美元兌新台幣匯率1比27.7來計算，聯發科預估第1季營收將落在1312億至1415億元之間，與去年第四季相比，約成長2%至10%，與去年同期相比，則成長21%到31%。

聯發科預估今年全球5G手機滲透率將由2021年的35~40%，成長到50%以上，大約是7億支水準，但因為大陸的5G手機滲透率已達80%，故主要成長動能在於大陸以外的市場，如印度、北美、歐洲。2022年雖然終端市場的不確定性高，但聯發科看好今年營收將挑戰200億美元大關，有信心達成三年營收年複合成長15%的目標。