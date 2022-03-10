近期市場極度關注俄烏戰爭的外溢效應，由於東協和俄烏貿易低，使得近期俄烏戰起時，東協相關基金逆勢吸金，法人表示，由於越南內需市場展活力，另越南受惠RCEP簽訂及資金源源不停地流入等利多，股市震盪都是最佳進場期。

即使近期國際股市大震盪，越南股市只呈現小震盪，該地指數3月10日來到1479.08點，今年來只小跌1.28％，相對較抗跌。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，由於越南對俄羅斯、烏克蘭貿易比重佔比極低，戰爭對經濟直接衝擊相對有限，惟須留意相關供應鏈斷鏈的潛在狀況發生。雖然不確定性升溫，但越南諸如鋼鐵及肥料廠等產業有望從戰事中受惠。俄國在全球主要肥料中介商出口、最終製品佔比皆為10％以上，同時大陸仍限制化肥出口，預料越南相關廠商有機會從中獲益。鋼鐵業則得利於歐越自由貿易協定生效，歐洲相關鋼鐵訂單可能轉移至越南。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南內需市場保持不錯活力，元月月越南商品及服務零售銷售額年增率為1.3％，季增率為6.7％。外資投入也很強勁，外資直接投資（FDI）也很強勁，至2月20日FDI到位資金達26.8億美元，相較2021年同期增長7.2％；2月製造業PMI指數達到54.3，亦較1月的53.7進一步提高，今年前2月貿易保持強勁，2 月貿易數據繼續呈現疫情後擴張態勢。

日盛投信越南機會基金研究團隊指出，就股市來看，持續看好今年越南經濟穩定發展將為股市帶來市值增長，後市審慎樂觀，同樣建議投資人可運用分批布局或定時定額方式投資越南股票基金。