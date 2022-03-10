「2021桃園購物節」受到國人熱烈迴響，目前登錄發票張數突破336萬張、累計金額達117億元，並將抽出二間房屋戶為作為抽獎，桃園市政府10日公布其中一間為小檜溪的預售案「亞昕向陽」二房二廳格局，面積為22.4坪，總價值約在1,100萬元，另一間作為抽獎、位於青埔的房屋資訊將於3月16日公布，據了解，總市價更高於小檜溪預售屋。

桃園市長鄭文燦表示，「2021桃園購物節」從去年11月5日起跑，因應今年1月疫情，「天天抽」、「周周抽」等活動暫停舉辦。在疫情趨緩後，從3月9日重啟抽獎，於桃園消費單筆滿500元的發票，即可取得抽獎資格。

「2021桃園購物節」共計逾2,000個獎項、總價值突破8,000萬元，目前還有2間千萬好宅、6輛汽車、20多輛電動機車，以及iPhone 13、GARMIN手錶、日韓機票、萬元金牌好棧四季住宿券等玲瑯滿目的好禮尚未抽出，並預計在4月15日前，壓軸抽出價值千萬的青埔好宅與小檜溪好宅各一間，盼重新帶動消費與旅遊信心，拉抬在春節期間受到疫情影響的服務業，展現疫後桃園的韌性。

本次由亞昕集團、百川建設、東騰機構、昭揚建築、海悅國際及麗寶集團六家建商聯名贊助，桃園市經發局表示，小檜溪重劃區位於桃園市南崁溪畔，重劃區範圍東至南崁溪、南臨三民路二段、西接民生路、北鄰南崁溪，春日路為主要幹道，緊鄰台一縣、國道1號、2號交流道，還有桃園捷運綠線G8、G9站，兩溪沿岸規劃綠意與公園，綠覆率高，乾淨整齊、建案屋齡較低，為喧鬧城市中的寧靜，為新購族心儀首選的最佳規劃區。