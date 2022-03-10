俄烏戰爭見轉機，美股四大指數跌深強彈，台股展開第二個交易日大反攻，外資也由賣轉買，激勵新台幣跟著止跌，再現股匯雙漲，終場收在28.345元兌1美元，升值9分，終結連四個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量10.87億美元。

外匯交易員表示，俄烏外長將於土耳其會談消息，美股解讀為戰局曙光，加上跌深效應，四大指數強彈，美元、油價、金價紛紛回落，台股接續前一個交易日收復「萬七」（17,000點）的攻勢，再一舉進帳417點至17,433點，連動新台幣止跌回升。但外資雖由賣超轉為買超台股19億元，先前大幅賣超的匯出需求，仍在持續消化中，壓抑新台幣升幅相對有限。

外匯交易員認為，金融市場一日行情，不代表已逆轉頹勢，畢竟在俄烏戰爭確定落幕前，隨時都還有新變數，外資應該也是謹慎以對，新台幣隨時可能再走貶，短線應該就是維持在28元常態，27元價位或已成過去。