遇到鋁箔包飲料沒吸管，多數人都會下意識拿第二瓶，不過一名超商店員抱怨，這樣的舉動真的會讓店員一肚子氣，因為不少人拿完飲料後會把第一瓶用力塞回去，推擠過程中可能導致最後一瓶飲料掉到地上，反而造成店員補貨時的困擾。

一名超商店員在抖音上傳一段影片，氣憤表示有些客人拿鋁箔包飲料，發現飲料上沒附吸管，就硬要把第一瓶拿起來，往後拿第二瓶，但超商冰箱的空間有限，有些客人把第一瓶飲料塞回去後又會用力推，導致最後面的飲料被推到地上。

他指出，其實超商櫃台都有準備小吸管以便客人使用，如果發現鋁箔包上沒有吸管，只要結帳時和店員告知一聲即可，提醒大家不要再因為沒有吸管而更換、推擠飲料，造成店員補貨時的困擾。

影片曝光後，有不少網友直言，「都花一樣的錢，為什麼我不能拿有小吸管的」、「是我在買還是你在買，我喜歡有吸管的不行嗎」、「以後不要補這麼滿，謝謝」、「如果我是客人也會拿有吸管的，有誰想要拿沒吸管的阿，店員放最前面都沒吸管的，客人感覺會很差」。

也有人喊冤，「可是店員每次都沒給，我這個社恐人士也不敢問」、「就很多店員都不會給吸管，所以才不拿沒吸管的啊」、「我買10次鋁箔包，有8次都沒吸管，可是店員也都沒有給過吸管」。

此外，還有同行建議，「所以只補一半就好」、「一排補11瓶剛剛好，補到12瓶打開冰箱一定滿地飲料」、「我們之前都不會補這麼滿，8分就好，不然一直撿飲料」、「以前做超商時，補貨遇到鋁箔包飲料吸管掉了的話，我都會拿膠帶把吸管黏好，這樣也不怕客人抱怨沒吸管，你們店可以試試看」。