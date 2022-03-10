雲林縣長張麗善（左五）親自主持開挖會勘，一開挖就證實是水公司回填不實所致。（周麗蘭攝）

斥資2億多元的雲林縣道156線麥寮至崙背景觀道路改善工程去年9月完工通車，但崙背鄉永安宮前最近卻發生下陷情形，為了抓出元兇，雲林縣府工務處今（10日）召集自來水公司、台電、中華電信等單位當眾開挖，證實是水公司汰換管線後未依規定回填控制型低強度材料，縣府依公路法裁罰15萬元。

縣道156線崙背鄉永安宮路段有1.5公里長、寬1公尺有管溝狀下陷狀況，用路人抱怨像騎馬一樣顛簸，縣府工務處對照管線申挖計畫書，對照施工照片，研判是自來水公司回填不實導致，但水公司不認帳。

為取信於眾，工務處召集各管線單位由縣長張麗善10日親自會勘開挖，水公司見狀承諾改善責無旁貸，1個月內完工。

工務處長汪令堯解釋，水公司原本必須以「控制型低強度材料」回填，但現場材料是原土回填，造成路基基底層乘載力不足，呈管溝狀下陷。縣府將依照公路法第72之2條規定處15萬元罰鍰，要求限期改善，屆期仍未改善的話，按次連續處罰之。

縣長張麗善表示，縣道156線為配合打開天際線，天空纜線、人手孔下地，與水公司、台電、中華電信3大管線單位歷經多次協調，各管線單位分別進場施作，再由縣府施工團隊進場進行路面刨鋪。

張麗善說，縣府好不容易爭取到經費養護路面，最近卻接到不少民眾反映路面明顯凹陷，鄉親質疑是縣府工程品質不好，為查明真相當眾開挖，自來水公司願意承擔5公里路段重新施作，屆時會以錄影方式嚴格監督施工品質，是否以低強度材料回填再鋪設路面。

工務處長汪令堯表示，縣道156線為麥寮、崙背鄉民行車要道，亦為六輕通勤、蔬果產業運輸、觀光之重要幹道，整體改善經費超過2億元，其中雲林縣光自籌款就近4000萬，為延長道路使用年限，路基養護是近年道路施工要點。

汪令堯說，針對未依規定回填的單位會持續追查，一旦違反規定者將會嚴格處理，以確保民眾的用路品質與行車安全，也維護道路的使用年限。