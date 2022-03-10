50歲香港女星胡蓓蔚，出道後就以「翻版王菲」名號闖蕩歌壇，未料發展卻不如預期，事業陷入低潮的她，好在有當時還是男友身分的單立文支持，之後轉戰主持和戲劇找回自信，不婚主義的她也決心和單立文結婚，兩人2008年婚後恩愛如昔，近日她在社群曬出素顏照，白裡透紅的少女肌膚讓網友都看傻。

胡蓓蔚近日曬出脂粉未施的「素顏照」，寫下：「在如此美好的一天，誰需要化妝或濾鏡」，只見她皮膚緊緻無瑕疵，白裡透紅彷彿少女，完全看不出已半百的年紀，歲月幾乎沒在她身上留下痕跡，令人相當驚豔。

胡蓓蔚和單立文都是不婚主義者，兩人交往12年，一起走過風風雨雨，加上剛好身邊同樣又不婚念頭的朋友竟結婚生子，讓她動搖開口問單立文「我們結婚吧」，結果他二話不說就答應，小倆口婚後依舊恩愛如昔，單立文也成演藝圈著名愛妻魔人。

不過他們婚後始終膝下無子，外界就盛傳單立文因年輕時拍攝太多三級片，才導致不孕，對此，他無奈表示早看開這些荒謬傳聞，並解釋主要是自己年齡太大，才決定不生小孩。

單立文因7度在電影中扮演西門慶，有「西門慶專業戶」之稱，他坦言一開始接拍三級片壓力很大，但之後就刀槍不入，感謝家人的諒解。