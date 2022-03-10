大家對台北信義區的螺旋外型大樓一定不陌生，該棟大樓是名為「陶朱隱園」的超級豪宅，位在信義區的陶朱隱園每戶的房價高達18億到22億元，是全台灣房價最高的豪宅之一，而此高級豪宅在近日傳出將每年對外開放參觀一次，此消息一出，讓不少網友們興奮的表示「真的好想去！」

陶朱隱園內設有開放空間。(圖/翻攝自台北市都發局)

近日，有專家發現因為陶朱隱園內的頂樓設有開放空間，依據台北市核發使用執照存根，陶朱隱園需每年對外開放一次，而高源不動產估價師事務所陳碧源所長日前也在臉書公布陶朱隱園使用執照，在執照中的第八、九點中可以清楚看到「有關街角廣場及松高路側併同開放空間及公共街道退縮，以利公共開放性」及「屋突層後續每年至少一次開放民眾參觀，並依切結之參觀計劃確實執行」，此兩點也直接證明了陶朱隱園將對外開放給民眾參觀的真實性，消息一出，眾多的網友們都興奮不已，對於能夠參觀信義區日日可見的神祕地標，大家都滿懷期待真正開放的那天。

網友們相當期待陶朱隱園的開放。(圖/翻攝自台北市都發局)

而對於陶朱隱園是否會真的開放，台北市都發局則表示，若是民眾想參觀陶朱隱園的頂樓開放空間，可以依切結書內容提出申請，待管委會同意後就可以入內參觀，不少民眾對此也興奮道「全台最豪華網美地標」、「那個view一定很讚，可以揪團嗎」、「期待有人拍開箱影片」，不過也有人表示有錢人最在乎隱私，不可能真的開放民眾入內參觀。