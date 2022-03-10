從俄烏戰爭開打至今已經兩週，許多國家以及企業紛紛跟進對俄羅斯的制裁，抵制俄羅斯幾乎成為全球運動，加入的企業名單也持續在增加當中；近期，美國速食巨頭麥當勞在8日宣布一同加入抵俄行列，將要關閉俄羅斯境內的850間分店。消息一出，俄羅斯民眾也紛紛湧入當地各大門市，甚至不惜在大雪中排隊800公尺購買得來速，只為趕在麥當勞停售之前再一嚐麥當勞的美妙滋味。
麥當勞在本月8日對外宣布，表示將要關閉企業在俄羅斯設立的850間分店，但仍會繼續支付6.2萬名員工的薪資；麥當勞行政總裁坎普斯基（Chris Kempckinski）發出聲明表示，麥當勞無法忽視正在烏克蘭上演的「不必要人道苦難」，認為企業應該與全球意識一致，要一同譴責侵略和暴力，祈禱世界各國間的和平共存。
而俄羅斯民眾得知可能再也吃不到麥當勞後，紛紛湧進當地各家門市，從推特上所發布的影片中可以看到，在下大雪的夜晚，莫斯科一間麥當勞外排滿長長的人龍，在購買得來速的車道上甚至有長達半英里(約800公尺)的車龍，完全是不能看見排隊的盡頭，民眾則是坐在車內動彈不得。
愛爾蘭駐莫斯科記者克科倫（Jason Corcoran）也在推特貼出莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）麥當勞的排隊人潮；此間麥當勞於1990年1月31日開設，是麥當勞在蘇聯設立的第一間店，當時這間麥當勞的進駐同時也在象徵著冷戰關係的解凍，隨著時間過去，排隊人龍依舊不變，但店面的撤離似乎也在暗喻著俄羅斯將再次回到深凍的狀態。國與國之間的衝突是許多人最不樂見的一種狀態，希望兩國間的談判能順利進行，盡早讓恢復無戰火的世界。
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