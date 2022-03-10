從俄烏戰爭開打至今已經兩週，許多國家以及企業紛紛跟進對俄羅斯的制裁，抵制俄羅斯幾乎成為全球運動，加入的企業名單也持續在增加當中；近期，美國速食巨頭麥當勞在8日宣布一同加入抵俄行列，將要關閉俄羅斯境內的850間分店。消息一出，俄羅斯民眾也紛紛湧入當地各大門市，甚至不惜在大雪中排隊800公尺購買得來速，只為趕在麥當勞停售之前再一嚐麥當勞的美妙滋味。

麥當勞發聲明認為企業應該與全球意識一致。(圖/取自美聯社)

麥當勞在本月8日對外宣布，表示將要關閉企業在俄羅斯設立的850間分店，但仍會繼續支付6.2萬名員工的薪資；麥當勞行政總裁坎普斯基（Chris Kempckinski）發出聲明表示，麥當勞無法忽視正在烏克蘭上演的「不必要人道苦難」，認為企業應該與全球意識一致，要一同譴責侵略和暴力，祈禱世界各國間的和平共存。

而俄羅斯民眾得知可能再也吃不到麥當勞後，紛紛湧進當地各家門市，從推特上所發布的影片中可以看到，在下大雪的夜晚，莫斯科一間麥當勞外排滿長長的人龍，在購買得來速的車道上甚至有長達半英里(約800公尺)的車龍，完全是不能看見排隊的盡頭，民眾則是坐在車內動彈不得。

愛爾蘭駐莫斯科記者克科倫貼出莫斯科普希金廣場麥當勞的排隊人潮。(圖/翻攝自推特)

愛爾蘭駐莫斯科記者克科倫（Jason Corcoran）也在推特貼出莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）麥當勞的排隊人潮；此間麥當勞於1990年1月31日開設，是麥當勞在蘇聯設立的第一間店，當時這間麥當勞的進駐同時也在象徵著冷戰關係的解凍，隨著時間過去，排隊人龍依舊不變，但店面的撤離似乎也在暗喻著俄羅斯將再次回到深凍的狀態。國與國之間的衝突是許多人最不樂見的一種狀態，希望兩國間的談判能順利進行，盡早讓恢復無戰火的世界。