炎炎夏日,另一半總是嫌天氣太熱不想出門嗎?不妨一起在室內吹冷氣看展覽、使彼此心靈交流、讓藝術陶冶你們的靈魂吧!

1. 瘋癲.夢境.神曲─天才達利特展

Salvador Dalí(圖片來源:Artsper Magazine)

被世人譽為天才的西班牙藝術家¬-薩爾瓦多・達利於1月1日開始在中正紀念堂展出。其作品包括經典軟時鐘符號作品、《神曲》詩篇全系列一百幅、帶觀眾從達利的視角,和但丁遊詩篇中地獄及天堂。展覽中有很多AR互動作品,在看畫一邊聽著達利在不同人生階段的發展,帶給人不同感觸。

神曲展區(圖片來源:時藝多媒體)

展場設計融入踏在夢境中的現實概念,他經常將內心或夢境世界的瘋狂顯露於作品中,在真跡作品光環與環境氛圍加成下,觀眾將擁有沉浸式的超現實體驗。

 展覽詳情請上: https://www.facebook.com/2021DaliExhibition/

2. 小王子的藝想世界:75周年特展

75周年特展(圖片來源:KKday)

“ All grown-ups were children first. (But few of them remember it.) ” —— 《 小王子 》。深受世人喜愛的小王子來台灣了!

這次小王子75週年特展, 透過奇幻氛圍的12個劇場式展間與沈浸式互動投影, 邀集國內外多位藝術家,伴隨展場音樂家何佳樺及重量級故事人黃子佼、林依晨聲音引導, 呈現5大故事線,讓我們跟著小王子一起探索內心的尋找之旅。

 展覽詳情請上: https://show.weiyunchang.com/

3. 映河・齊柏林空間展覽

映河(圖片來源:看見.齊柏林基金會)

看見.齊柏林基金會的年度特展「映河」,於淡水齊柏林空間進行為期一年的展覽。為了提供更沉浸式的觀展體驗,運用全球視訊解決方案領導品牌ViewSonic的顯示技術,清晰展現齊柏林導演的空拍台灣河流從上游到下游的影像,看見河流最初的美麗、與城市交融後的變化。此外,透過觸控技術讓觀展者與畫面進行互動,體驗人們生活、點燃每個人心底守護環境議題的熱情,讓台灣之美持續被看見,一起守護生生不息的台灣。

 展覽詳情請上: https://www.chipolin.org/

以上展覽來自各個截然不同的時空背景,我們竟能在台北一次飽覽。藝術一直都與生活息息相關,透過每一張畫作和相片,我們都能與作家一同找回當時的心情和他要傳達的意念。