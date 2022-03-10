炎炎夏日，另一半總是嫌天氣太熱不想出門嗎？不妨一起在室內吹冷氣看展覽、使彼此心靈交流、讓藝術陶冶你們的靈魂吧！

1. 瘋癲．夢境．神曲─天才達利特展

Salvador Dalí（圖片來源：Artsper Magazine）

被世人譽為天才的西班牙藝術家¬-薩爾瓦多・達利於1月1日開始在中正紀念堂展出。其作品包括經典軟時鐘符號作品、《神曲》詩篇全系列一百幅、帶觀眾從達利的視角，和但丁遊詩篇中地獄及天堂。展覽中有很多AR互動作品，在看畫一邊聽著達利在不同人生階段的發展，帶給人不同感觸。

神曲展區（圖片來源：時藝多媒體）

展場設計融入踏在夢境中的現實概念，他經常將內心或夢境世界的瘋狂顯露於作品中，在真跡作品光環與環境氛圍加成下，觀眾將擁有沉浸式的超現實體驗。

 展覽詳情請上: https://www.facebook.com/2021DaliExhibition/

2. 小王子的藝想世界：75周年特展

75周年特展（圖片來源：KKday）

“ All grown-ups were children first. (But few of them remember it.) ” —— 《 小王子 》。深受世人喜愛的小王子來台灣了！

這次小王子75週年特展, 透過奇幻氛圍的12個劇場式展間與沈浸式互動投影, 邀集國內外多位藝術家，伴隨展場音樂家何佳樺及重量級故事人黃子佼、林依晨聲音引導, 呈現5大故事線，讓我們跟著小王子一起探索內心的尋找之旅。

 展覽詳情請上: https://show.weiyunchang.com/

3. 映河・齊柏林空間展覽

映河（圖片來源：看見．齊柏林基金會）

看見．齊柏林基金會的年度特展「映河」，於淡水齊柏林空間進行為期一年的展覽。為了提供更沉浸式的觀展體驗，運用全球視訊解決方案領導品牌ViewSonic的顯示技術，清晰展現齊柏林導演的空拍台灣河流從上游到下游的影像，看見河流最初的美麗、與城市交融後的變化。此外，透過觸控技術讓觀展者與畫面進行互動，體驗人們生活、點燃每個人心底守護環境議題的熱情，讓台灣之美持續被看見，一起守護生生不息的台灣。

 展覽詳情請上: https://www.chipolin.org/

以上展覽來自各個截然不同的時空背景，我們竟能在台北一次飽覽。藝術一直都與生活息息相關，透過每一張畫作和相片，我們都能與作家一同找回當時的心情和他要傳達的意念。