為響應政府政策發展綠色運輸及呼應全球淨零排放的共同目標，永豐金租賃力推共享綠能交通。永豐金租賃指出，永豐金租賃現已協同業者進駐金門、澎湖、綠島與小琉球等離島，引進數百輛電動共享汽機車，並運用客戶自行研發的共享APP系統，讓離島遊客均能享受智慧型的綠色低碳便利旅遊，未來將以協同業者打造綠色低碳離島為首要目標。

永豐金租賃總經理林佳亨表示，共享綠能交通係環保悠遊新潮流，在低碳旅遊的同時，也守護珍貴的自然環境，永豐金租賃將持續結合業者，將低碳環保營運模式逐步推廣到台灣各地，期望為「零污染、零排放、零噪音」的綠色環境盡一份心力。

永豐金租賃力助綠能產業發展，擁有專責的綠能團隊，台北、台中及高雄各據點充分貼近客戶需求，依客戶所需架構規劃，提供多元的綠能融資服務，實現創能、儲能、節能及智慧系統整合之能源轉型，如太陽光電設備、儲能系統、電動汽機車、生質能資源再利用及能源技術服務等，協助客戶提升競爭力，建立綠色企業形象。永豐金租賃以行動力行永豐金控永續發展理念，與金控旗下各公司共同發揮金融影響力，支持綠能相關產業，引領綠色商機，實踐永續承諾。